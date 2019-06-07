Трамп заявил о возможности улучшения отношений с РоссиейВедомости 02:03

с чего всё началось

18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.

Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией

Происшествия Потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая в Новосибирске В Новосибирске мужчину, которому стало плохо в трамвае, выбросили из транспортного средства.

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» "Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.

Происшествия В Сочи алабай напал на сотрудников администрации В Сочи собака породы алабай напала на троих работников администрации Лазаревского района.

Шоу-бизнес Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.

Происшествия Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.

Общество Граждане не хотят сдавать деньги в пенсионную систему Почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Пентагон опасается «действий» России в Арктике Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.

Футбол В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.

Экономика Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Политика Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.

Общество Пенсия россиян за советский период стажа может вырасти Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.

Экономика Минфин может ужесточить налогообложение олигархов Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.

Авто GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Шоу-бизнес Время не лечит: Певцов винит себя в смерти сына Как считает Певцов, его сын мог бы стать звездой театра. Когда Даниил выходил на сцену, то словно какая-то лампочка зажигалась.

Политика Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Балтику Будет задействовано около 12 тысяч военных, 44 корабля и 40 самолетов и вертолетов.

Политика Шредер надеется на конструктивный диалог с новым правительством Дании по Nord Stream 2 Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" рассчитывает на конструктивный диалог с новым правительством Дании по разрешению на реализацию проекта в территориальных водах страны, сообщил председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, выступая на ПМЭФ.

Общество Сургутских чиновников переводят на школьное питание Чиновники в Сургуте с 1 июля перейдут на школьное питание, сообщает URA.RU.