Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием МюллераRT на русском вчера в 23:36
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
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Трамп заявил, что российско-американские отношения были подпорчены докладом Мюллера
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Финансы
МЭР сохраняет прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 65,1 рубля за доллар
Министерство экономического развития РФ сохраняет среднегодовой прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 65,1 рубля за доллар.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»
После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой девяти VPN-сервисов
Из десяти VPN-сервисов, которым Роскомнадзор разослал уведомления о подключении к реестру запрещенной информации, это сделал только один.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Алибасову предсказали страдания и боль
Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Врио губернатора Забайкальского края пойдет на выборы самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в пятницу, 7 июля подал документы в региональную избирательную комиссию.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Свыше 90 граждан Тайваня были экстрадированы Испанией в Китай
94 гражданина Тайваня были экстрадированы властями Испании в Китай.
Обновлено в 01:03
Общество
Московский зоопарк приглашает жителей столицы на завтрак с пандами
Московский зоопарк приглашает жителей города на завтрак с двумя большим пандами Жуи и Диндин, которых ранее привезли из Китая.
Обновлено в 01:31
Политика
Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом
Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
США прекратят обучение турецких пилотов из-за решения Анкары по С-400
Обновлено в 00:20
Политика
Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы
В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации министерства образования Свердловской области, которое посоветовало вузам и колледжам отказаться от обучающих программ с американским участием.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 11:34
Технологии
Компания Huawei основала подразделение Smart Car Solution
Сотрудничество Smart Car Solution с автопроизводителями может стать успешным для компании и партнёров, а инновационные предложения позволят усовершенствовать развивающуюся сферу интеллектуальных транспортных средств.В данное время Huawei имеет группы Enterprise, Carrier и Consumer.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон
Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Происшествия
Участницу шоу талантов из Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Общество
Верховный суд обсудил правила рассмотрения налоговых дел
Пленум Верховного суда обсудил в четверг правила рассмотрения налоговых дел.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Под Липецком три человека погибли в ДТП с автобусом
В Липецкой области три человека погибли в столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса.
Обновлено вчера в 17:21
Здоровье
В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота
При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
Обновлено в 00:07
Общество
«Закон Яровой» пошел по судам
Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01