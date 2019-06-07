Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием МюллераRT на русском вчера в 23:36

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.

Происшествия Петербуржец с ножом устроил массовую драку на Васильевском В пятницу, 7 июня, стало известно, что двумя днями ранее у дома №11 на Весельной улице в Петербурге произошла массовая драка с ножом.

Армия и оружие Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»* По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Наука ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики расшифровали генетики Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Происшествия В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.

Транспорт В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Наука Названы семь простых способов предотвратить болезни сердца Американская кардиологическая ассоциация разработала список из семи правил, придерживаясь которых, согласно последним данным, можно снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний почти на 80%.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Политика Google предупредила Трампа о последствиях санкций против Huawei Google предупредила администрацию президента Дональда Трампа о том, что национальная безопасность США будет поставлена под угрозу, если Вашингтон будет настаивать на введении всеобъемлющих экспортных ограничений против китайской Huawei.

Технологии Во Франции нашли камень с изображением доисторической лошади Древний камень с изображением доисторической лошади обнаружили во Франции.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Политика Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.

Гаджеты Xiaomi планирует запустить платежный сервис Mi Pay в России Фото: Global Look Press © Paco Freire Производитель смартфонов и умных устройств Xiaomi планируют запустить в России собственный сервис бесконтактных платежей Mi Pay, сообщает vc.ru.