Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием МюллераRT на русском вчера в 23:36
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
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Трамп заявил, что российско-американские отношения были подпорчены докладом Мюллера
Московский Комсомолецвчера в 23:07
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