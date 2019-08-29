Политика
BFM.ruТрамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
ТК Звезда
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Обновлено в 15:53 Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Как сообщает CNN, Трамп заявил журналистам, что это связано с ураганом «Дориан», который приближается к восточному побережью США.
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Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.
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Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
На первом заседании Верховная рада IX созыва назначила главой правительства Алексея Гончарука, за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Политика
Трамп предложил General Motors вернуть производство из Китая в США
Президент США Дональд Трамп предложил автомобильной корпорации General Motors вернуть в страну производство, перенесенное за рубеж, в том числе в Китай.
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Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
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Газета.Ru 11:19
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Разбитый инсультом Борис Моисеев вынужден распродавать имущество 65-летний артист уже попрощался с апартаментами в Дубае и несколькими антикварными картинами из своей коллекции.
Экспресс газета 07:13
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Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 12:00
Политика
Объяснена связь убийцы соратника Масхадова в Берлине с российскими спецслужбами
К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
Lenta.ru 13:10
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
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В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
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Взгляд.ру 08:41
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Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета вчера в 11:06
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Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии
Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).
РИА Новости 13:35
Экономика
Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение
Глава Минфина Антон Силуанов предложил не наказывать бизнес за первое нарушение законов, порядков или инструкций и чаще использовать механизм предупреждения.
Интерфакс 12:59
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 10:54
Политика
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.
РИА Новости 11:17
Общество
Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих
В эфире «Говорит Москва» уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что владельцы организаций, понёсших убытки из-за митингов, отказываются писать письменные заявления о причинённом ущербе.
Говорит Москва 10:15
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 09:51
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
РБК 13:53
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщают в пятницу о проблемах в его работе.
ТАСС 09:06
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 11:08
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 14:12
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today вчера в 06:32
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 18:37
Происшествия
В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека
Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 12:45
Кино
Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро
Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.
Piter.tv 07:17