Обновлено в 15:53 Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Как сообщает CNN, Трамп заявил журналистам, что это связано с ураганом «Дориан», который приближается к восточному побережью США.

Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

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