Политика
BFM.ruТрамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Дональд Трамп не едет в Польшу. Президент США отменил свое участие в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Как сообщает CNN, Трамп заявил журналистам, что это связано с ураганом «Дориан», который приближается к восточному побережью США.
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Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Технологии
Первую в России 5G сеть в масштабах города запустили в Кронштадте
Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает развертывание 5G сетей в 10 городах-миллионниках к 2021 году Кронштадт стал первым российским городом, в масштабах которого запущена пилотная 5G сеть, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:54
Политика
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
С разных сторон поступает противоречивая информация об обмене заключенными между Россией и Украиной.
Дни.ру 02:38
Происшествия
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Политика
Дмитрий Медведев везет в Астрахань членов правительства и губернаторов
Именно в Астрахани пройдет совещание по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги, ради которого министры федерального правительства и губернаторы и посещают наш регион.
Арбуз 02:41
Экономика
В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене
Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Экономика
«Сургутнефтегаз» впервые за три года получил убыток
«Сургутнефтегаз» получил убыток в размере 15,54 млрд руб. в первом полугодии 2019 г. после прибыли в 390 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании (данные по МСФО).
Ведомости вчера в 08:59
Игры
Магазин Humble Bundle бесплатно отдает DiRT Rally
Gmbox.ru 03:46
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Наука
Учеными открыто новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью
Ugpressa.ru вчера в 18:04
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
Чиновники не спешат переходить на смартфоны с российской ОС
Смартфоны с российской ОС уже в 2019 г. будут использовать чиновники федеральных органов исполнительной власти, говорил в мае 2018 г. президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Финмаркет 02:20
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Политика
Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители Украины, Соединенных Штатов и Польши подпишут в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа.
Российская газета 03:59
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.
RT на русском вчера в 08:52
Политика
Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту Киева
Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту "Киев" (Жуляны) в ожидании прибытия граждан по процедуре обмена с РФ, передает в пятницу корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:24
Кино
Ричард Линклэйтер экранизирует мюзикл «Весело мы катимся»
Ричард Линклэйтер, известный как автор фильма «Отрочество», экранизирует мюзикл «Весело мы катимся» (Merrily We Roll Along).
Культуромания 02:55
Футбол
«Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА
Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.
Sports.ru 02:51
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Авто
Changan назвал цены на новый премиум-кроссовер CS75 Plus
Компания Changan назвала цены на премиум-кроссовер CS75 Plus, реализация которого стартует уже 5 сентября 2019 года.
Daily-Motor.Ru 02:25
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
ТАСС 02:54
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28