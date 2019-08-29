Политика
Газета.RuДональд Трамп отменил поездку в Польшу
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Америку урагана. Американский лидер должен был посетить мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, которые запланированы в Варшаве на 1 сентября. При этом в Польше такое решение встретили с пониманием.
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Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Армия и оружие
«Соколы России» сразятся в небе над Калугой
Кульминацией акции Минобороны России «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах РФ — твой выбор!», которая пройдет 31 августа на набережной Яченского водохранилища, станет выступление пилотажной группы Воздушно-космических сил «Соколы России».
Kaluga24.tv 06:04
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме
Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.
РИА Новости 06:22
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:06
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено Как следует из материалов сайта компании, Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие
Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Музыка
На закрытии «Новой волны» выступила Рита Ора
Хедлайнером заключительного концерта музыкального конкурса «Новая волна», который всю эту неделю проходил в Сочи, стала британская певица Рита Ора.
Пятый канал 00:18
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис).
Газета.Ru вчера в 17:49
Армия и оружие
Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019
Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
Народные новости 06:56
Гаджеты
Google обнаружил сайты, несколько лет взламывавшие iPhone
Как пишут специализированные издания, специалисты Google своими силами обнаружили сайты, через которые хакеры заражали пользователей девайсов Apple вредоносным программным обеспечением.
RuNews24.ru 07:14
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Экономика
В июле выдано автокредитов на рекордные почти 70 млрд рублей
В России в июле 2019 года выдано автокредитов на сумму 69,5 млрд. рублей. Это рекордный показатель за время наблюдений, начиная с 2014 года.
REGNUM 05:54
Политика
Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня вчера в 06:37
Футбол
«Млада Болеслав» согласилась продать Комличенко в ЦСКА
Российский нападающий Николай Комличенко в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА. Об этом стало известно «Чемпионату».
Чемпионат 03:04
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Гаджеты
В розничной продаже появились разноцветные чехлы для iPhone 11
Ранее в сети уже публиковались изображения чехлов для новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 XR.
Goroday.ru 02:50
Происшествия
В Японии загорелся головной офис компании Toyota
О пострадавших пока не сообщается В головном офисе компании Toyota в Японии произошел пожар, сотрудники эвакуированы, о пострадавших данных нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
Аргументы и Факты 07:01