Политика
Трамп отменил визит в Данию из-за отказа обсуждать продажу ГренландииДума ТВ 04:16
Дональд Трамп отменил запланированный визит в Данию и встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен. Он должен был посетить королевство в начале сентября. Как сообщает ТАСС, причиной отмены стал отказ обсуждать вопрос покупки Гренландии Штатами.
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с чего всё началось
«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал он.РБКвчера в 20:33
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее нежелания обсуждать покупку Гренландии
Слово и Деловчера в 20:53
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