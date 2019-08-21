с чего всё началось

Дональд Трамп отменил запланированный визит в Данию и встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен. Он должен был посетить королевство в начале сентября. Как сообщает ТАСС, причиной отмены стал отказ обсуждать вопрос покупки Гренландии Штатами.

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Происшествия Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Технологии «ВКонтакте» запустила приложение AliExpress Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.

Политика Назван размер возможных выплат США за Гренландию Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Происшествия Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.

Финансы Рост кредитов нефинансовому сектору в июле составил 0,1% Просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору за июль увеличилась на 2,8% после снижения на 0,9% месяцем ранее и составила на начало месяца 2 трлн 702,6 млрд руб.

Политика Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7 На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экономика Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Кино Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь» На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".

Гаджеты Huawei объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания Huawei сообщила о проведении ежегодной акции в честь начала учебного года.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Происшествия В Свердловской области на шахте произошло обрушение На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.

Технологии В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.

Шоу-бизнес Наташа Королева и Тарзан отмечают годовщину свадьбы Певица Наташа Королева и танцовщик Сергей "Тарзан" Глушко отмечают годовщину своей свадьбы. Артисты поженились 16 лет назад.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Экономика Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.

Армия и оружие Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Экономика В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.