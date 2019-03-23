Политика
Трамп отменил санкции в отношении Северной КореиNews.ru вчера в 14:00
Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи. Об этом журналистам на лужайке перед Белым домом заявил президент США Дональд Трамп. Министерство финансов объявило, что добавит дополнительные крупномасштабные санкции к тем, которые уже имеются по Северной Корее.
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Президенту Трампу нравится председатель Ким Чен Ын, и он не считает, что эти санкции будут необходимы.
— Сара Сандерс, американский политикКоммерсантъ вчера в 14:45
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Шоу-бизнес
Светлана Светличная озвучила свою версию смерти Юлии Началовой
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Президент Франции пообещал не использовать армию против протестующих
Протесты движения "желтых жилетов" не прекращаются во Франции с осени.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Хоккей
«Авангард» обыграл «Барыс» и вышел в финале Востока на «Салават Юлаев»
Впервые с 2012 года «ястребы» выходят в финал Восточной конференции (задача от руководства на сезон — выполнена!), где их ждет встреча с уфимским «Салаватом Юлаевым», также в пятиматчевой серии обыгравшим екатеринбургский «Автомобилист».
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше
Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Спорт
Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске
Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Технологии
В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского
Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.
Обновлено в 02:29
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
В Польше построят объект для хранения оружия США
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие
SDF объявили о победе над ИГ в Сирии
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Су-27 прогнали B-52 США от границы России
Российские истребители Су-27 прогнали американский бомбардировщик Б-52 от границы РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в фейсбуке.
Обновлено 21 марта в 07:19
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:44
Общество
Победительница «Мисс Москва» лишилась короны и титула
Впервые победительница главного столичного конкурса красоты Мисс Москва-2018 Алеся Семеренко лишилась короны и титула, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.
Обновлено вчера в 05:42
Культура
Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах
В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".
Обновлено в 01:29
Общество
Гороскоп на 23 марта: Раки поделятся добром, а Весы посчитают деньги для бюджета
Увы, но гороскоп не склоняет Тельца к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Трамп анонсировал признание Голанских высот территорией Израиля
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 13:46
Здоровье
В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку
По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено вчера в 09:50
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Происшествия
Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами
Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.
Обновлено в 01:46