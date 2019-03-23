Политика

Трамп отменил санкции в отношении Северной КореиNews.ru вчера в 14:00

Соединённые Штаты отменяют дополнительные санкции против Северной Кореи. Об этом журналистам на лужайке перед Белым домом заявил президент США Дональд Трамп. Министерство финансов объявило, что добавит дополнительные крупномасштабные санкции к тем, которые уже имеются по Северной Корее.
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Сара Сандерс
Президенту Трампу нравится председатель Ким Чен Ын, и он не считает, что эти санкции будут необходимы.
— Сара Сандерс, американский политикКоммерсантъ вчера в 14:45

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WP: Трамп отменил необъявленные санкции против Северной Кореи

Коммерсантъвчера в 23:39

Журналист WP сообщил, что Трамп не отменял старые санкции в отношении КНДР

ТАССвчера в 20:35

WP: Трамп не отменял старые санкции против КНДР

Газета.Ruвчера в 21:15

Трамп распорядился отменить дополнительные санкции против КНДР

RT на русскомвчера в 17:26

Трамп отменил новые санкции против КНДР

РИА Новостивчера в 16:55

Трамп впервые в истории отменил введенные его же правительством санкции

РБКвчера в 14:29

Трамп заявил, что не дал Минфину США ввести новые санкции против КНДР

Интерфаксвчера в 13:55
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Светличная озвучила свою версию смерти Юлии Началовой

Обновлено вчера в 11:41
Политика

Президент Франции пообещал не использовать армию против протестующих

Протесты движения "желтых жилетов" не прекращаются во Франции с осени.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Хоккей

«Авангард» обыграл «Барыс» и вышел в финале Востока на «Салават Юлаев»

Впервые с 2012 года «ястребы» выходят в финал Восточной конференции (задача от руководства на сезон — выполнена!), где их ждет встреча с уфимским «Салаватом Юлаевым», также в пятиматчевой серии обыгравшим екатеринбургский «Автомобилист».
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше

Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Политика

Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан.
Обновлено в 03:02
Спорт

Синицина и Кацалапов выйдут предпоследними в произвольном танце на ЧМ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут предпоследними в произвольной программе в танцах на льду на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске

Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Технологии

В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского

Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.
Обновлено в 02:29
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие

В Польше построят объект для хранения оружия США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.
Обновлено в 01:11
Армия и оружие

SDF объявили о победе над ИГ в Сирии

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Су-27 прогнали B-52 США от границы России

Российские истребители Су-27 прогнали американский бомбардировщик Б-52 от границы РФ, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в фейсбуке.
Обновлено 21 марта в 07:19
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 01:44
Общество

Победительница «Мисс Москва» лишилась короны и титула

Впервые победительница главного столичного конкурса красоты Мисс Москва-2018 Алеся Семеренко лишилась короны и титула, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.
Обновлено вчера в 05:42
Культура

Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах

В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
Политика

Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году "правильными".
Обновлено в 01:29
Общество

Гороскоп на 23 марта: Раки поделятся добром, а Весы посчитают деньги для бюджета

Увы, но гороскоп не склоняет Тельца к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые появился на публике после инсульта

63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Трамп анонсировал признание Голанских высот территорией Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 13:46
Здоровье

В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку

По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.
Обновлено вчера в 09:50
Хоккей

«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ

Обновлено в 01:13
Происшествия

Минздрав раскритиковал новгородского врача за операцию плоскогубцами

Врач Александр Клецко, который решил сшить рану пострадавшей в Новгородской области женщины подручными средствами, должен был понимать возможные риски для здоровья пациентки и вызвать скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, комментируя инцидент.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.
Обновлено в 01:46
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