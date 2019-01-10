с чего всё началось

Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ) из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.

Политика Политика В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение «Пришло время президенту Трампу использовать чрезвычайные полномочия для строительства пограничной стены или барьера», — цитирует Грэма «РИА Новости».

Политика Политика Перу отозвало из Венесуэлы временного поверенного для консультаций Правительство Перу отозвало для консультаций временного поверенного в делах в Венесуэле после вступления Николаса Мадуро на пост президента до 2025 года, сообщает в четверг МИД страны.

Политика Политика США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+ Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил после встречи с конгрессменами намерение своего ведомства снять санкции с En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Политика Политика В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.

Политика Политика Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США Российские дипломаты посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину с очередным визитом.

Политика Политика Глава NASA не планирует в ближайшее время посещать Россию Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн не планирует в ближайшее время совершать поездки за границу, в том числе в Россию.

Политика Политика Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.

Политика Политика Осудить и простить: РФ допускает возможность обмена украинских моряков Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.

Политика Политика Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.

Политика Политика Лукашенко пригрозил России утратой союзника Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.

Политика Политика Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).

Политика Политика Бывший адвокат президента США даст показания в Конгрессе Бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст показания в Палате представителей Конгресса США.

Политика Политика Глава МИД Германии анонсировал скорый визит в Россию Маас отметил, что Германия всерьез воспринимает критику проекта "Северный поток - 2", но трубопровод не является "особым путем" Германии и России.

Армия и оружие Армия и оружие Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.