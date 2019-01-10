Политика
Трамп отменил поездку в Давос из-за демократов
Трамп отменил поездку в Давос из-за демократовГазета.Ru13:32
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ) из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.
Газета.Ru13:32
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Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 13:26
с чего всё началось
"Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум", - написал он в твиттере.Интерфакс13:28
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