Политика

Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдаунаКоммерсантъ вчера в 18:23

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).
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Сара Сандерс
Из-за того, что 800 тысяч замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии.
— Сара Сандерс, американский политикНТВ вчера в 18:59
с чего всё началось
«Из-за того, что 800 тыс. американских рабочих не получают заработную плату, президент США Дональд Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы его команда могла оказывать необходимую помощь», — приводит её слова CNN
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Делегация из США не поедет на форум в Давосе из-за шатдауна

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