Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдаунаКоммерсантъ 18:23

Из-за того, что 800 тысяч замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).

Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна

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