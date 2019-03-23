Политика
Трамп отменил новые санкции против Северной КореиREGNUM вчера в 14:53
Президент США Дональд Трамп приказал отменить новые санкции, введённые федеральным казначейством против Северной Кореи, 22 марта передаёт агентство Reuters.
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Президенту Трампу нравится председатель Ким Чен Ын, и он не считает, что эти санкции будут необходимы.
— Сара Сандерс, американский политикКоммерсантъ вчера в 14:45
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