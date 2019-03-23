Политика

Трамп отменил новые санкции против КНДРГазета.Ru 16:23

Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.
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Сара Сандерс
Президенту Трампу нравится председатель Ким Чен Ын, и он не считает, что эти санкции будут необходимы.
— Сара Сандерс, американский политикКоммерсантъ 14:45

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