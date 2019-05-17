Политика
США отменили льготный режим торговли с ТурциейКоммерсантъ 21:59
Президент США Дональд Трамп распорядился отменить льготный режим торговли с Турцией, в рамках которого некоторые товары могли беспошлинно ввозиться в страну. Подписанный господином Трампом указ вступает в действие с сегодняшнего дня, 17 мая, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Теннис
Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Армия и оружие
Подлодка «Ростов-на-Дону» уничтожила условную субмарину противника
Стрельбы прошли в рамках корабельных учений в акватории Черного моря Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" успешно провел учения по уничтожению субмарины условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда
Санкции введены Минфином США в рамках «закона Магнитского».
Обновлено в 14:07
Происшествия
Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге
Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Музыка
Лазарев выступил в полуфинале Евровидения-2019
Обновлено в 16:16
Общество
Россияне получат еще один оплачиваемый выходной
Отмечается, что россияне смогут получить дополнительный выходной, не теряя место работы и средний заработок.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США вошли в Персидский залив
Два ракетных эсминца американских военно-морских сил прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 20:28
ЖКХ
На следующей неделе в Красноярске отключат отопление
Отопительный сезон в Красноярске закончится 20 мая. В ночь на понедельник батареи в квартирах начнут остывать.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Технологии
«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье
К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G).
Обновлено в 09:33
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Космос
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 мини-спутниками
Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками для глобального интернета в связи с сильным ветром.
Обновлено в 03:45
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05