Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с ТурциейВедомости вчера в 22:08
Президент США Дональд Трамп с 17 мая отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив страну из списка развивающихся, сообщила пресс-служба Белого дома. Это решение было принято с учетом уровня экономического развития Турции, отмечается в сообщении.
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Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Труп голого мигранта со связанными ногами откопали у стройки в Мурино
Тело мигранта нашли зарытым в земле у одной из строек в Мурино. Убийство мигранта расследуют во Всеволожском районе Ленинградской области.
Обновлено в 04:48
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Авто
Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа
По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты
Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Общество
Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра
В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контракта
«Ювентус» договорился о личных условиях контракта с нападающим «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 05:29
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье
Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Финансы
Рубль умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции
Рубль с утра немного теряет к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого роста в предыдущие дни.
Обновлено в 03:14
Авто
KIA анонсировала новые модели для российского рынка
Глава российского подразделения Kia указал, что в следующем году на местном рынке появится обновленный кроссовер, премьера которого запланирована на лето нынешнего года.
Обновлено в 03:18
Футбол
Агент Роналду может помочь Дзюбе с переездом в Англию
Известный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, может помочь форварду «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе с переходом в английский клуб.
Обновлено вчера в 21:25
Космос
Странствующая Земля: ученые объясняют, как можно изменить орбиту
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Обновлено вчера в 16:08
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Культура
Скончался создатель стеклянной пирамиды Лувра
Одной из самых известных работ архитектора стала возведенная во второй половине 1980-х годов стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей и является символом Парижа.
Обновлено в 04:18