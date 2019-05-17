Политика

Трамп отменил льготный режим торговли с ТурциейИнтерфакс вчера в 20:39

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.
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Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Эхо Москвы01:16

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

РИА Новостивчера в 20:16

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

ТАССвчера в 21:08

США разорвали договор о льготной торговле с Турцией

Газета.Ruвчера в 21:07

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Известиявчера в 20:39

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

RT на русскомвчера в 20:27

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Интерфакс00:54
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Политика

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Общество

Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья

В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.
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Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

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Выбритый затылок: Холли Берри оригинально отметила премьеру фильма

Обновлено вчера в 12:01
Политика

В Минэнерго России удивлены предложениями Украины

Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
Обновлено вчера в 09:28
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Обновлено вчера в 17:28
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие

Ивановская воздушно-десантная дивизия признана лучшей в ВДВ России

Ивановская воздушно-десантная дивизия стала лучшей в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) России по итогам зимнего периода обучения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика

Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США

Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
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Авто

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В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Космос

11 компаний изготовят для NASA прототипы аппаратов для высадки на Луну

Обновлено вчера в 23:55
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич: «Постоянно ругалась с мужем. Думала, что разведемся»

32-летняя актриса призналась, что с появлением второго ребенка долго не могла привыкнуть к новому ритму жизни.
Обновлено в 00:00
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Переводчик Google научился имитировать голос пользователей

Компания Google создала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, при этом не используя текст и сохраняя голос пользователя.
Обновлено в 02:02
Хоккей

«Бостон» победил «Каролину» и стал первым финалистом Кубка Стэнли

Обновлено в 00:20
Общество

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Обновлено в 02:08
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате бонусов и миль

Пресненский суд Москвы отклонил иск председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие

Трамп признался, что не хочет войны с Ираном

Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Истребитель F-16 врезался в склад в США

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Общество

На большей части России любительская рыбалка осуществляется бесплатно

На всей остальной территории любительская рыбалка осуществляется без запретных участков свободно и бесплатно, но с соблюдением правил рыболовства.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

В России создается новый патрон для снайперского оружия

Обновлено в 01:57
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