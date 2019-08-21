с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии. Об этом лидер США сообщил в своем Twitter.

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

Шоу-бизнес Певица Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате клипа Украинская певица Ольга Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате клипа. Об этом она сообщила в блоге в Instagram своим поклонникам.

Транспорт Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс Сегодня в новом саратовском аэропорту ожидается ещё шесть рейсов из Москвы и семь обратно, один — из Сургута.

Происшествия Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.

Политика Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.

Происшествия Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.

Экономика Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы Silence С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Происшествия Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Шоу-бизнес Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне Пользователи Instagram в очередной раз убеждаются, что с русскоязычными шутки плохи. Причем даже когда сами русские хотят пошутить.

Политика Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7 На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Экономика Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.

Экономика Инфляция в России превысит 10 процентов Инфляция в России растет быстрее официальных прогнозов.

Армия и оружие К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Политика Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Игорь Руденя осмотрел выставку инноваций от тверских производителей 21 августа губернатор Игорь Руденя в рамках Форума муниципальных образований Тверской области осмотрел выставку инновационных технологий от тверских производителей.

Происшествия Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Здоровье Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Авто Опубликованы изображения интерьера нового Kia Mohave Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.