Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о ГренландииРБК вчера в 20:33

Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии. Об этом лидер США сообщил в своем Twitter.
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«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал
 он.
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