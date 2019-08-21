Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о ГренландииРБК вчера в 20:33
Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии. Об этом лидер США сообщил в своем Twitter.
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«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал он.РБКвчера в 20:33
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее нежелания обсуждать покупку Гренландии
Слово и Деловчера в 20:53
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