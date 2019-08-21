Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по ГренландииКрасная весна вчера в 22:15
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter. Причиной отмены стал отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать продажу Гренландии.
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с чего всё началось
«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал он.РБКвчера в 20:33
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Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен
Эхо Москвывчера в 21:07
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии
Газета.Ruвчера в 20:25
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии
Ведомостивчера в 20:23
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