с чего всё началось

Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter. Причиной отмены стал отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать продажу Гренландии.

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии

Экономика Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.

Политика Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8 Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».

Армия и оружие В США заявили о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия.

Космос Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.

Кино Умерла актриса Александра Назарова На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.

Шоу-бизнес Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Армия и оружие Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4 Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами. До конца года ракетную бригаду сформируют на востоке страны.

Политика Две станции замера радиации в РФ возобновили работу По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.

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Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

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Происшествия «Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.

Здоровье Названы семь советов, которые помогут продлить жизнь Медики советуют включить в свой рацион орехи, в них содержится витамин Е, который замедляет процесс старения организма.

Общество В ЕГЭ в 2020 году изменится часть заданий Часть заданий в едином госэкзамене изменится в 2020 году. Нововведения ждут ЕГЭ по физике, обществознанию, китайскому языку, пишет РБК.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.