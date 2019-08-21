Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по ГренландииКрасная весна вчера в 22:15

Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter. Причиной отмены стал отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать продажу Гренландии.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал
 он.
РБКвчера в 20:33

Подробнее о событии

Белый дом отменил визит Трампа в Данию

Интерфаксвчера в 21:50

Дональд Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен

Эхо Москвывчера в 21:07

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

РБКвчера в 20:33

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии

Газета.Ruвчера в 20:25

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии

Ведомостивчера в 20:23

NBC: Белый дом сообщил об отмене визита Трампа в Данию

ТАССвчера в 21:18

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии

РИА Новостивчера в 20:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:31, Ашберн
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».
Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о возможном возобновлении карьеры

Обновлено вчера в 22:40
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

В США заявили о разработке запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты

США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой и ранее запрещенным договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) радиусом действия.
Обновлено вчера в 19:34
Космос

Больше половины спутников ГЛОНАСС оказались просроченными

Обновлено в 17:00 Более половины орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:29
Общество

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Авто

Назван ТОП-5 дешевых компактных кроссоверов с большим багажником

Обновлено вчера в 08:07
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес

Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую

После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке

Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Армия и оружие

Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4

Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами. До конца года ракетную бригаду сформируют на востоке страны.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Две станции замера радиации в РФ возобновили работу

По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Владимира Кличко переезжает в Нью-Йорк после избиения

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

Ведущая «России-1» продала участок на Рублевке за 2,8 миллиарда рублей

Телеведущая канала «Россия-1» Наиля Аскер-заде продала свой земельный участок на Рублевке, площадь которого составляет 42,6 тысяч квадратных метров.
Обновлено вчера в 23:37
Общество

В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Хоккей

Иван Барбашев: «В футболе — всю жизнь за ЦСКА»

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» признался, что в футболе более за ЦСКА.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено вчера в 07:26
Политика

Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Кино

Человек-паук уходит из киновселенной Marvel

Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами

Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

В 2017 году в Идлибе была создана северная зона деэскалации, на территории провинции и в прилегающих к ней районах Алеппо и Хамы действует 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Обновлено 19 августа в 16:23
Политика

Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон

В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол

Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА

Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Здоровье

Названы семь советов, которые помогут продлить жизнь

Медики советуют включить в свой рацион орехи, в них содержится витамин Е, который замедляет процесс старения организма.
Обновлено в 00:20
Общество

В ЕГЭ в 2020 году изменится часть заданий

Часть заданий в едином госэкзамене изменится в 2020 году. Нововведения ждут ЕГЭ по физике, обществознанию, китайскому языку, пишет РБК.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес

Лизу Галкину отчитал отец за показывание языка

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилось забавное видео, которое было сделано несколько лет назад.
Обновлено 19 августа в 22:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гренландия
Автономная территория, входящая в Королевство Дания, между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, к востоку от Арктического архипелага. Хотя физиографически Гренландия является частью континента Северной Америки, Гренландия политически и культурно связана с Европой на протяжении тысячелетия. Большинство населения на острове составляют инуиты, чьи предки начали мигрировать с территории Канады примерно в 13 столетии, постепенно обосновываясь на острове.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное