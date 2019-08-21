Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по ГренландииКрасная весна вчера в 22:15

Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter. Причиной отмены стал отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать продажу Гренландии.
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«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал
 он.
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