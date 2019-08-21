с чего всё началось

Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter. Причиной отмены стал отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать продажу Гренландии.

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии

Политика МИД России пообещал рассмотреть предложение вернуться в G8 «на равных» В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она добавила, что вопрос возвращения России в G8 надо обсуждать в профессиональной среде, а не публично-развлекательной, Москва будет ждать конкретных предложений на этот счет.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.

Политика Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Технологии В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.

Политика Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.

Происшествия Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.

Футбол «Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените» ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019 Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы.

Политика Кудрин: На митингах в Москве силовики «беспрецедентно применяли силу» Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение о том, что на протестных акциях в Москве сотрудники правоохранительных органов беспрецедентно применяли силу.

Происшествия Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.

Политика В Совфеде предложили расширить G7 до G10 Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать "Большую семерку" (G7), добавив в нее Россию, Индию и Китай.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Экономика ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100 Билеты дорожают из-за простоя воздушных судов. Антимонопольный орган обнаружил рост цен на билеты на самолеты Sukhoi Superjet 100.

Происшествия В Башкирии пятилетняя девочка погибла из-за упавшего шкафа Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, пятилетняя девочка играла со старшим братом, залезла на шкаф и прыгнула с него на стоявший рядом батут.

Происшествия Задержан четвертый участник драки с ОМОНом на стадионе в Петербурге Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.

Экономика Зарубежные путевки подорожали на фоне снижения курса рубля Путевки на отдых за рубежом подорожали на фоне снижения курса рубля.

Происшествия ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.