с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Шоу-бизнес В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.

Политика Трамп не возвражает против возвращения России в G8 Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».

Финансы Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.

Политика Кремль отреагировал на испытания США запрещенной ДРСМД ракеты Испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является доказательством того, что Вашингтон изначально вел дело к подрыву соглашения.

Экономика Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.

Космос Астронавты запечатлели на видео НЛО Стало известно, что американские астронавты смогли запечатлеть огромное НЛО, пролетающее над Землей. Уникальные кадры уже изучили уфологи.

Здоровье В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Политика Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.

Транспорт «Аэрофлот» начал продавать билеты в саратовский аэропорт Гагарин Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала с 20 августа продажу авиабилетов с в новый аэропорт Саратова – Гагарин.

Технологии «Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».

Происшествия ФСИН прокомментировала УДО педофила, позже изнасиловавшего девочку Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко прокомментировал условно-досрочное освобождение осужденного, который после выхода на свободу изнасиловал семилетнюю девочку.

Футбол «Вилльярреал» заключил пятилетнее соглашение с хавбеком «Малаги» Отмечается, что Онтиверос будет представлен в качестве игрока команды в среду. В прошедшем сезоне хавбек забил пять мячей в 34 играх.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Шоу-бизнес Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.

Общество Закрыт международный пункт в Хабаровском крае На официальном сайте ФГКУ Росгранстрой сообщается, что приостанавливается международное сообщение в смешанном пункте пропуска Покровка — Жаохэ в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури.

Политика Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.