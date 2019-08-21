Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ГренландииРИА Новости 20:16
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
Киберспорт
На gamescom 2019 показали игровой процесс Biomutant
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес
В Сети появилась фотография с Ким Кардашьян без макияжа
Как оказалось, даже в этих случаях поклонники не видят настоящего лица кумира, в чём те убедились, посмотрев снимок Instagram-дивы, сделанный на улице во время прогулки.В кадре пользователи Сети увидели не модель, а обыкновенную женщину, имеющую проблемную кожу.
Обновлено в 05:22
Политика
Трамп не возвражает против возвращения России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку».
Обновлено в 15:52
Политика
Королевская семья Дании допустила продажу Гренландии
Обновлено в 14:37
Финансы
Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции
За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$.
Обновлено в 17:02
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Политика
Кремль отреагировал на испытания США запрещенной ДРСМД ракеты
Испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), является доказательством того, что Вашингтон изначально вел дело к подрыву соглашения.
Обновлено в 07:25
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Космос
Астронавты запечатлели на видео НЛО
Стало известно, что американские астронавты смогли запечатлеть огромное НЛО, пролетающее над Землей. Уникальные кадры уже изучили уфологи.
Обновлено в 02:52
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
В столице отменили обязательное предоставление в детские сады бумажных справок об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными, написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Обновлено в 04:10
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Политика
Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана послом в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура первого заместителя госсекретаря Джона Салливана «вполне» может быть его выбором на должность посла в России, передаёт агентство Bloomberg.
Обновлено в 15:44
Транспорт
«Аэрофлот» начал продавать билеты в саратовский аэропорт Гагарин
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала с 20 августа продажу авиабилетов с в новый аэропорт Саратова – Гагарин.
Обновлено в 09:51
Технологии
«Мегафон» стал лидером по скорости мобильного интернета в России
Согласно замерам скорости мобильного интернета, проведенным более чем 11 тысячами пользователей гаджетов при помощи сервиса Speedtest, в лидеры по этому показателю выбилась компания «Мегафон».
Обновлено в 14:07
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО педофила, позже изнасиловавшего девочку
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко прокомментировал условно-досрочное освобождение осужденного, который после выхода на свободу изнасиловал семилетнюю девочку.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
Американский эксперт: новая российская ракета заходит в тыл флота
Летать вокруг флота и заходить с тыла - отметил Карако.
Обновлено в 22:48
Футбол
«Вилльярреал» заключил пятилетнее соглашение с хавбеком «Малаги»
Отмечается, что Онтиверос будет представлен в качестве игрока команды в среду. В прошедшем сезоне хавбек забил пять мячей в 34 играх.
Обновлено в 16:50
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено в 21:43
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено в 11:58
Общество
Закрыт международный пункт в Хабаровском крае
На официальном сайте ФГКУ Росгранстрой сообщается, что приостанавливается международное сообщение в смешанном пункте пропуска Покровка — Жаохэ в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури.
Обновлено в 01:59
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Политика
Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами
Обновлено вчера в 04:31
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16