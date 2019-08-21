с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Армия и оружие Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.

Политика Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Кино Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.

Общество В российских школах ограничат использование телефонов Рекомендации разослали в регионы. В школах предложили ограничить использование телефонов не только детьми, но также педагогами и родителями.

Политика Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 9 копеек – до 66,98 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 74,17 рубля.

Происшествия В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.

Происшествия В Краснодаре произошла массовая перестрелка Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.

Энергетика «Роснефть» посчитает убыток от ЧП с «Дружбой» после получения всех претензий от партнеров Расчет понесенных убытков может быть завершен "после завершения комплексной оценки влияния инцидента", включая вынужденное снижение добычи нефти в этот период.

Происшествия В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний» Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Финансы Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян "Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.

Авто Компания Audi показала новый «заряженный» универсал Audi RS6 Avant Спортивное подразделение марки представило четвертое поколение универсала RS6 Avant, которое оснащено гибридным битурбированным V8 мощностью 591 л.с. Немецкий автопроизводитель готовится вывести на рынок одну из шести новых моделей, разработанную подразделением Audi Sport и анонсированную несколько недель назад.

Политика Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.

Происшествия Грабитель отобрал у безработной москвички сумку с 1,4 млн рублей Сумку с 1 млн 380 тыс. рублей отобрал грабитель у 20-летней безработной девушки на юге Москвы.

Транспорт Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.

Наука Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой секса Исследователи пришли к выводу, что люди, активно использующие эмодзи, часто ходят на свидания и имеют частые сексуальные контакты.

Здоровье В России увеличилось число больных рассеянным склерозом В России за пять лет выросло число пациентов с рассеянным склерозом. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Политика Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.