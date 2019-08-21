с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом он написал во вторник, 20 августа, в своем Twitter-аккаунте после того, как узнал, что она отказывается обсуждать продажу Гренландии.

Происшествия Задержаны рейсы «Уральских авиалиний» из Новосибирска в Москву Рейсы "Уральских авиалиний" из Новосибирска в столицу и в обратном направлении задерживаются на несколько часов.

Политика Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Футбол Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас» Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).

Политика Претендент на пост посла США в России отказался от должности Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Происшествия Полиция начала поиск участников ночной перестрелки в Краснодаре Полиция устанавливает участников перестрелки, произошедшей ночью на улице в Краснодаре, а также возможных пострадавших, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Футбол Сын Роналду был шокирован домом детства отца Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как посетил вместе с сыном Криштиану-младшим дом, в котором жил в детстве.

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Происшествия В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Общество На Челябинскую область обрушился град размером с куриное яйцо В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо.

Наука В Китае успешно клонировали кота Ученые рассказали о нем только сейчас, потому что хотели сначала убедиться, что первое клонирование кота в Китае прошло успешно.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ Футбольный клуб "Краснодар" в среду встретится с греческим "Олимпиакосом" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Наука Водород смогли эффективно извлечь из нефти Ученые разработали масштабируемый и экономичный метод извлечения водорода из природного битума и нефтяных месторождений.

Транспорт ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.

Общество Глава Прикамья назвал действия «Теплоэнерго» «букетом управленческих глупостей» Губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании регионального правительства раскритиковал действия регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — КГУП «Теплоэнерго».

Общество Росстат рассказал о расходах жителей России на алкоголь и табак Меньше всего средств на покупку алкоголя и табака в 2018 году потратили жители Чечни — 0,1% общих потребительских расходов.

Космос Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.