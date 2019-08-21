Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ГренландииИзвестия вчера в 20:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом он написал во вторник, 20 августа, в своем Twitter-аккаунте после того, как узнал, что она отказывается обсуждать продажу Гренландии.
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с чего всё началось
«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал он.РБКвчера в 20:33
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Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа обсуждать продажу Гренландии
Газета.Ruвчера в 20:25
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландии
Ведомостивчера в 20:23
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