Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ГренландииРИА Новости вчера в 20:16
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
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«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал он.РБКвчера в 20:33
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Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
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Обновлено в 02:49
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Технологии
Сбербанк разработал сервис проверки сотрудников
Сбербанк предложил работодателям новый сервис для проверки сотрудников.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Общество
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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Депутат расстрелял жену в Челябинской области
Обновлено в 04:25
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Обновлено в 01:35
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка
Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов
Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.
Обновлено в 03:48
Политика
6 тысяч россиян могут не пустить в Израиль в 2019 году
Как стало известно, всего в 2019 году будет где-то шесть тысяч отказов во въезде в это государство для граждан России.
Обновлено в 04:33
Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Более 6 тыс. человек посетили лектории проекта «Здоровая Москва»
Свыше 6 тыс. слушателей собрал лектории проекта "Здоровая Москва" с момента его запуска в июне 2019 года.
Обновлено в 02:41
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено 19 августа в 01:36
Политика
В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Политика
Путин впервые отреагировал на митинги в Москве
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном впервые отреагировал на протестные акции в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:29