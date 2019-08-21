Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ГренландииРИА Новости вчера в 20:16

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
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«Исходя из высказываний премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу», — написал
 он.
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