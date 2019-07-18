Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400РБК 14:25

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg. «Нет, сейчас мы это не рассматриваем», — ответил Трамп на вопрос журналистов.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Трамп передумал вводить санкции против Турции

URA.Ru14:38

Трамп не исключил санкций против Турции за С-400

Газета.Ru14:31

Трамп уточнил, что меры против Турции изучаются

RT на русском14:16

США пока не будут вводить санкции против Турции за С-400

Интерфакс13:49

Трамп: США изучают целесообразность введения санкций против Турции за покупку С-400

ТАСС14:32

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

РБК14:25

США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400

РИА Новости14:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:46, Вашингтон
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили судьбу дочери

Обновлено в 12:42
Здоровье

Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
Обновлено в 14:13
Политика

Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны

США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 06:26
Политика

Жители Тбилиси вышли на акцию в поддержку телеканала «Рустави-2»

Акция в поддержку грузинского телеканала «Рустави-2» проходит у здания телекомпании в Тбилиси. События транслирует телеканал «Рустави-2».
Обновлено в 11:02
Политика

СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Минфин оценил идею отменить налоговые льготы на пальмовое масло

Идея отмены льгот по НДС на пальмовое масло является хорошей, но в Минфин она пока официально не поступала, и нужно будет просчитать инфляционные риски при ее реализации, заявил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
Обновлено в 12:30
Политика

Панарин рассказал о своём отношении к Путину

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Происшествия

На заказавшую лекарство маму больного ребенка не стали заводить дело

Обновлено в 14:02
Политика

Медведчук прилетел к Путину в Санкт-Петербург

Медведчук преподнёс Путину это, как новый более "мягкий" мирный план по Донбассу с прямым диалогом Украины и ЛДНР.
Обновлено в 13:36
Хоккей

Фрэнсис назначен генменеджером «Сиэтла»

Последним местом работы 56-летнего функционера была «Каролина», где он был генменеджером с 2014 по 2018 годы.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика

Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:25
Авто

Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath

Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Музыка

Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35

Обновлено в 08:37
Экономика

МВФ предложил России рассекретить больше статей в федеральном бюджете

С 2018 года в федеральном бюджете появилось секретное приложение с отдельными межбюджетными трансфертами бюджетам субъектов РФ, — рассказал РБК руководитель кафедры государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.
Обновлено в 12:42
Космос

Рядом с Землей осенью пролетит астероид: есть вероятность столкновения

В этом году, 9 сентября, рядом с нашей планетой пролетит 2006 QV89. Это небольшой астероид, диаметр которого составляет примерно 50 метров.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол

Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»

Обновлено в 11:11
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Политика

ФБК нашел у семьи главы Мосгоризбиркома две квартиры в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что семье главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова принадлежат две квартиры в хорватском городе Ика общей площадью 200 квадратных метров.
Обновлено в 11:30
Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

На Красной площади задержан активист с пустым плакатом

Обновлено в 12:47
Политика

Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
Обновлено в 14:13
Футбол

Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Энергетика

Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом".
Обновлено в 13:00
ещё по теме
Главное