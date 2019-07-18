Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400РБК 14:25
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg. «Нет, сейчас мы это не рассматриваем», — ответил Трамп на вопрос журналистов.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
Авто
FAW планирует привезти в Россию две новинки
Обновлено в 08:17
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Транспорт
Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли
Обновлено в 11:50
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Instagram перестал показывать лайки
Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено в 12:20
Футбол
Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб
Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб.
Обновлено в 12:11
Энергетика
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое разрешение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода «Газпрома» «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:54
Происшествия
На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании
Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.
Обновлено в 16:03
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело
В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили
Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.
Обновлено в 15:33
Космос
Австралиец годами хранил метеорит, посчитав его золотым самородком
Ученые шутят, что австралийцу, в некотором роде, повезло даже больше чем он предполагал — в прошлом на территории Виктории находили тысячи золотых самородков, но всего лишь семнадцать метеоритов.
Обновлено в 09:51
Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
Обновлено в 15:20
Интернет
«Яндекс» научился определять доходы пользователей
Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено в 06:12
Политика
Новая глава ЕК выступила за сохранение санкций против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Общество
Электронные паспорта появятся уже через год
Традиционные бумажные документы перестанут выдавать в 2022 году. При этом никаких ограничений по действию старых паспортов не будет.
Обновлено в 04:39
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
Появился первый трейлер комедии Кевина Смита «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка».
Обновлено в 13:56
Здоровье
ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения объявила текущую вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», передает ВВС Africa.
Обновлено в 01:56
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02