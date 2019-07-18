Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400РБК 14:25

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg. «Нет, сейчас мы это не рассматриваем», — ответил Трамп на вопрос журналистов.
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