Политика

Трамп открестился от намерений начать войну с ИраномREGNUM 19:33

Президент США Дональд Трамп не ищет возможности начать войну с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.
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Подробнее о событии

Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США

РИА Новости19:13

Трамп сформулировал позицию по войне с Ираном

Газета.Ru19:36

Трамп заявил о нежелании вступать в войну с Ираном

ТАСС19:29

Трамп не хочет войны с Ираном, которая может принести невиданные разрушения

РЕН ТВ19:27

NBC: Трамп выразил готовность встретиться с лидерами Ирана

Комсомольская правда17:59

Трамп заявил о готовности провести встречу с лидерами Ирана

Известия16:58

СМИ: Трамп готов встретиться с властями Ирана

Росбалт16:56
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Кино

Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле

Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.
Обновлено в 18:23
Происшествия

В России началась кампания в защиту сестер Хачатурян

В социальных сетях началась кампания в поддержку сестер Хачатурян, о которых мы неоднократно писали.
Обновлено вчера в 03:33
Общество

Роскомнадзор «замаскированно» обматерил пользователя в Twitter

Роскомнадзор ответил на публикацию в Twitter о том, как правильно «маскировать» мат в СМИ, твитом с замаскированной нецензурной лексикой.
Обновлено в 12:13
Наука

Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться

Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Карачаево-Черкесии разоблачили группу исламистов

Задержаны 12 членов экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», один из них — в Москве.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Космос

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен

Сегодня днем с Байконура должна была стартовать ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и новой уникальной космической обсерваторией "Спектр-РГ".
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак

Среди приглашенных гостей оказался и Максим Виторган, который, по словам очевидцев, мирно общался с Богомоловым в течение вечера, позабыв про былое соперничество и неприязнь.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Политика

Глава парламента Грузии ушел в отставку

Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.
Обновлено в 08:25
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Футбол

Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций

Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:32
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Происшествия

В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме

Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Футбол

«Реал» откажется от трансфера Неймара

Реал откажется от трансфера игрока "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Гаджеты

Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q

Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Игра в намеки: Климова ностальгирует под «Не отрекаются любя»

Обновлено в 06:05
Общество

Байкал попал в мутную историю

История с изменением границ на Байкале напоминает недавнюю попытку Минприроды изменить границы «Лосиного острова» в Подмосковье.
Обновлено в 18:50
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