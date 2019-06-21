Политика
Трамп открестился от намерений начать войну с ИраномREGNUM 19:33
Президент США Дональд Трамп не ищет возможности начать войну с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
Кино
Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В России началась кампания в защиту сестер Хачатурян
В социальных сетях началась кампания в поддержку сестер Хачатурян, о которых мы неоднократно писали.
Обновлено вчера в 03:33
Общество
Роскомнадзор «замаскированно» обматерил пользователя в Twitter
Роскомнадзор ответил на публикацию в Twitter о том, как правильно «маскировать» мат в СМИ, твитом с замаскированной нецензурной лексикой.
Обновлено в 12:13
Наука
Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться
Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Карачаево-Черкесии разоблачили группу исламистов
Задержаны 12 членов экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», один из них — в Москве.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Космос
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен
Сегодня днем с Байконура должна была стартовать ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и новой уникальной космической обсерваторией "Спектр-РГ".
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак
Среди приглашенных гостей оказался и Максим Виторган, который, по словам очевидцев, мирно общался с Богомоловым в течение вечера, позабыв про былое соперничество и неприязнь.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Политика
Глава парламента Грузии ушел в отставку
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.
Обновлено в 08:25
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:32
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Футбол
«Реал» откажется от трансфера Неймара
Реал откажется от трансфера игрока "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q
Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.
Обновлено в 06:12
Общество
Байкал попал в мутную историю
История с изменением границ на Байкале напоминает недавнюю попытку Минприроды изменить границы «Лосиного острова» в Подмосковье.
Обновлено в 18:50