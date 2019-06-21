Трамп открестился от намерений начать войну с ИраномREGNUM 19:33

Президент США Дональд Трамп не ищет возможности начать войну с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.

Трамп открестился от намерений начать войну с Ираном

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