Политика
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400Lenta.ru 17:14
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Общество
Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.
Обновлено в 10:55
Технологии
Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней
Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации.
Обновлено в 03:22
Общество
Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка
Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
Обновлено в 11:06
Общество
Безработица в России снизилась до нового исторического минимума
Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.
Обновлено в 09:24
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено 24 июля в 18:04
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит систему Smart ISO
Обновлено в 02:45
Наука
Ученым удалось объяснить природу материнского инстинкта
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане
Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.
Обновлено в 16:20
Политика
Трамп заявил, что у США нет причин не ладить с Россией
Мюллер расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Власти Польши собираются направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Красной армией.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа
Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено в 15:20
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено в 15:03
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Футбол
Гильерме и Фернандес приняли участие в баттле по русским скороговоркам
Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
Обновлено в 12:51
Экономика
Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Политика
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 16:18
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Гаджеты
СМИ узнали сроки запуска Apple Card
Выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs под названием Apple Card начнется в первой половине августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:54
Общество
Жара в Европе побила все рекорды
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль
Вайсер прежде говорил, что прибыль появится в январе – марте 2019 г. Но затем Gett существенно снизил цены в России, и Вайсер объяснил: «Это удешевление сдвинуло точку выхода на прибыль с I квартала на IV квартал этого года».
Обновлено в 06:46
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Автоспорт
Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными
Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11