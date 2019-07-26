Политика

Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400Lenta.ru 17:14

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

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Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400

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Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400

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РЕН ТВ17:23

СМИ объяснили отказ Трампа наказывать Турцию за С-400

ПолитРоссия05:56
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:05, Ашберн
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.
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Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней

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Путин подписал законы о выборе работником удобного зарплатного банка

Закон о порядке выбора работником зарплатного банка подписал сегодня президент России Владимир Путин.
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Безработица в России снизилась до нового исторического минимума

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Космос

НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС

Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
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Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.
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Трамп заявил, что у США нет причин не ладить с Россией

Мюллер расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает.
Обновлено в 17:48
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Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика

Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

Власти Польши собираются направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Красной армией.
Обновлено в 05:39
Здоровье

Паломникам посоветовали не пить сырое верблюжье молоко во время хаджа

Роспотребнадзор рекомендовал паломникам, которые отправляются на хадж в Саудовскую Аравию, строго соблюдать личную гигиену и, в частности, не пить сырое верблюжье молоко.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Общество

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Обновлено в 15:03
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Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Космос

Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые

Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
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В Петербурге двое туристов из Китая избили россиянку в очереди в музей

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Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
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Экономика

Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.
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Армия и оружие

Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
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С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
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МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 15:24
Гаджеты

СМИ узнали сроки запуска Apple Card

Выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs под названием Apple Card начнется в первой половине августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:54
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Жара в Европе побила все рекорды

Обновлено вчера в 21:00
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«Яндекс.Такси» впервые за четыре года получило прибыль

Вайсер прежде говорил, что прибыль появится в январе – марте 2019 г. Но затем Gett существенно снизил цены в России, и Вайсер объяснил: «Это удешевление сдвинуло точку выхода на прибыль с I квартала на IV квартал этого года».
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Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины

Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
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Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными

Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
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