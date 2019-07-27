Политика
Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400REGNUM вчера в 18:16
Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
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Политика
Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией
Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Общество
Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Авто
Названы самые ожидаемые премьеры Франкфуртского автосалона
Обновлено в 03:45
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Астраханской области задержали бывшего главу правительства
Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 03:48
Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
Обновлено в 03:51
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В США нашли мужское тело с пришитой женской головой
В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Авто
Дизайнеры показали, каким бы мог быть современный ВАЗ-2101
На одном из автомобильных порталов независимые дизайнеры пофантазировали на тему того, каким мог бы получится современный ВАЗ-2101, и представили рендерное изображение соответствующего концепта.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
В предвыборном штабе Яшина проходят обыски
Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил в Twitter, что в его предвыборный штаб пришли с обыском.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне
Внимательные подписчики Натальи сразу обратили внимание, что буквально на днях похожую фотографию выкладывала ее коллега по сцене Надежда Бабкина, которая отдыхала на Алтае и делала различные омолаживающие процедуры.
Обновлено в 00:44
Общество
Названы самые стыдные ошибки в речи
Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
Политика
Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero
«Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера Stena Impero», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:34
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-африканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп
В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Культура
Мультфильм «Три кота» собрал в YouTube свыше 1,5 млрд просмотров
На канале в YouTube мультфильм можно посмотреть с 2015 года и за это время с учетом всех серий было собрано 1,5 миллиарда просмотров.
Обновлено в 01:42
Футбол
Фирмино сделал татуировку, посвященную победе в Лиге чемпионов
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино продемонстрировал татуировку, которая посвящена победе красных в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:10
Кино
Создатели «Игры престолов» заявили об уходе из HBO
Ранее ГЛАС сообщал о том, что продюсер Ларри Санитски, участвовавший в создании оригинального фильма по мотивам романа Стивена Кинга «Оно», подал в суд на создателей ремейка популярной ленты.
Обновлено в 02:22
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22