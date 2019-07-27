Политика

Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400REGNUM вчера в 18:16

Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
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Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

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Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400

RT на русскомвчера в 17:38

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Трамп заявил, что не винит Турцию за покупку С-400

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