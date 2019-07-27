Политика

Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400Lenta.ru вчера в 17:14

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
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