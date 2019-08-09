Финансы
Трамп отказался от девальвации доллараВзгляд.ру 13:33
Девальвации американского доллара из-за усиливающегося торгового и валютного противостояния с Китаем не будет, заявил президент США Дональд Трамп.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:56, Вашингтон
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Футбол
Слуцкий завел страничку в Instagram
Обновлено в 14:41
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе назвал своей целью мексиканцев
Отмечается, что стрелок сдался после того, как его автомашину остановила полиция, не отрицал своей вины и согласился дать показания, заявив, что целью нападения были мексиканцы.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.
Обновлено в 16:00
Транспорт
Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту
Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Экономика
ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК
ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Общество
Минсельхоз допустил передачу продуктов на благотворительность
Минсельхоз РФ считает возможным использование в благотворительных целях качественных продуктов, например, у которых не истек срок годности и которые снимаются с продажи в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Общество
Взрыв башни атомной электростанции в Германии попал на видео
Обновлено в 12:42
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату
Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30