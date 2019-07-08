Политика
Трамп отказался от британского послаГазета.Ru вчера в 16:07
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком. Об этом он написал в своем твиттере. Американский глава отметил, что в США посла не любят.
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Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии
В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Здоровье
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Обновлено вчера в 02:24
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели
Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.
Обновлено 07 июля в 10:49
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Челябинске из окна шестого этажа выпал 18-летний отец
Погиб, выпав из окна шестого этажа, 18-летний парень. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено вчера в 21:20
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Музыка
Швейцарские лётчики перепутали фестиваль
В Швейцарии пилотажная группа Patrouille Suisse случайно выступила не на том фестивале, где её ждали, пишет News.ru.
Обновлено вчера в 12:22
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Общество
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес
41-летнюю Любовь Толкалину подвел смелый разрез на платье
Помимо глубокого декольте платье было еще и с умопомрачительным разрезом до талии.
Обновлено вчера в 18:18
Энергетика
Козак рассказал о мерах стабилизации цен на топливо на Дальнем Востоке
Козак пояснил, что индекс роста цен на моторное топливо на Дальнем Востоке будет соответствовать прогнозам, которые правительство закладывало в «демпфер», то есть рост цены не превысит уровень инфляции.
Обновлено вчера в 11:32