Политика

Трамп отказался от британского послаГазета.Ru вчера в 16:07

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком. Об этом он написал в своем твиттере. Американский глава отметил, что в США посла не любят.
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RT на русскомвчера в 15:00

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ТАССвчера в 15:00

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Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
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В будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом "Украинских новостей".
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