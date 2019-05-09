Политика
Трамп отказался называть Россию врагомLenta.ru 14:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС. Глава государства рассуждал о политике Германии, раскритиковав Берлин за нежелание увеличивать военные расходы до двух процентов ВВП, согласно с взятыми ранее в НАТО обязательствами.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Космос
Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
Память жертв карательной акции 2014 года почтили в Мариуполе
Жители Мариуполя почтили память погибших защитников Донбасса и правоохранителей во время нападения нацистских карательных батальонов.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество
В России назвали число ветеранов Великой Отечественной войны
На территории России проживают почти 75,5 тысячи ветеранов ВОВ. Такая информация обнародована на сайте Минтруда.
Обновлено в 02:50
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Зеленский назвал 9 Мая днём благодарности
Обновлено в 05:16
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено в 22:25
Политика
Помпео призвал освободить первого вице-спикера парламента Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к немедленному освобождению задержанного первого вице-спикера парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано.
Обновлено в 20:54
Игры
Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct
Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено в 21:51
Политика
Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко
Обновлено в 20:11
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Общество
Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Обновлено в 16:38
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Общество
Любовный гороскоп на май: месяц привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин
Не хочется разочаровывать влюбленных, но май, вроде бы созданный для свиданий и признаний, привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин.
Обновлено в 20:00
Общество
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии
По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27
Политика
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Обновлено в 22:31
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Политика
В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ
Уточняется, что доступ закрыт к Facebook, Instagram, Telegram и YouTube, при этом «ВКонтакте» продолжает работать.
Обновлено в 07:13
Происшествия
«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100
Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42