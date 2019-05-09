Политика

Трамп отказался называть Россию врагомLenta.ru 14:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС. Глава государства рассуждал о политике Германии, раскритиковав Берлин за нежелание увеличивать военные расходы до двух процентов ВВП, согласно с взятыми ранее в НАТО обязательствами.
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Трамп отказался считать Россию врагом

Газета.Ru17:39

Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней

Российская газета13:49

Трамп вновь заявил о желании наладить отношения с Россией и Китаем

Известия13:49

Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем

Комсомольская правда14:14

Трамп хочет наладить отношения с Россией

News.ru13:38

Трамп отказался называть Россию врагом

Московский Комсомолец13:14

Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет поладить с ней

ТАСС13:08
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Космос

Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля

Обновлено в 22:18
Армия и оружие

Память жертв карательной акции 2014 года почтили в Мариуполе

Жители Мариуполя почтили память погибших защитников Донбасса и правоохранителей во время нападения нацистских карательных батальонов.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Общество

В России назвали число ветеранов Великой Отечественной войны

На территории России проживают почти 75,5 тысячи ветеранов ВОВ. Такая информация обнародована на сайте Минтруда.
Обновлено в 02:50
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено вчера в 03:43
Политика

Зеленский назвал 9 Мая днём благодарности

Обновлено в 05:16
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено в 22:25
Политика

Помпео призвал освободить первого вице-спикера парламента Венесуэлы

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к немедленному освобождению задержанного первого вице-спикера парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано.
Обновлено в 20:54
Игры

Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct

Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Политика

На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

Обновлено в 23:29
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Обновлено в 11:54
Здоровье

Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга

Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено в 21:51
Политика

Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко

Обновлено в 20:11
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Общество

Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Обновлено в 16:38
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Общество

Любовный гороскоп на май: месяц привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин

Не хочется разочаровывать влюбленных, но май, вроде бы созданный для свиданий и признаний, привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин.
Обновлено в 20:00
Общество

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии

По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27
Политика

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Обновлено в 22:31
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Политика

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Обновлено в 19:32
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Политика

В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ

Уточняется, что доступ закрыт к Facebook, Instagram, Telegram и YouTube, при этом «ВКонтакте» продолжает работать.
Обновлено в 07:13
Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100

Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
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