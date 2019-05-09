Политика

Трамп отказался называть Россию врагомLenta.ru 14:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС. Глава государства рассуждал о политике Германии, раскритиковав Берлин за нежелание увеличивать военные расходы до двух процентов ВВП, согласно с взятыми ранее в НАТО обязательствами.
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«Я умный»: Трамп о желании поладить с Россией и Китаем

Газета.Ru14:19

Трамп заявил, что хочет поладить с Россией и Китаем

Комсомольская правда14:14

Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет поладить с ней

ТАСС13:08

Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней

Российская газета13:49

Трамп хочет наладить отношения с Россией

News.ru13:38

Трамп отказался называть Россию врагом

Московский Комсомолец13:14

Трамп вновь заявил о желании наладить отношения с Россией и Китаем

Известия13:49
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Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Музыка

Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»

Обновлено в 08:42
Футбол

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Хоккей

Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Экономика

Преодоление и рывок. Когда вновь подорожает Bitcoin

Если первая криптовалюта сможет удержаться выше ценовой отметки в $5 687 долларов, то она может преодолеть показатель в $6 000, считает Омкар Годбоул.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Общество

Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Озвучены дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Обновлено в 10:28
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

В США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России

Обновлено в 00:58
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Главред Mash подтвердил обыски в редакции

Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Футбол

Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

Лондонский «Челси» на своей арене примет «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:06
Игры

Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»

Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Политика

Территориальный спор России и Эстонии оценили в посольстве РФ

Ранее News.ru писал, что старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о территориальных спорах страны с Россией.
Обновлено в 12:02
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Наука

Когерентность магнонов измерят с помощью кросс-корреляционного интерферометра

Физики из Германии, Нидерландов и Норвегии предложили измерять когерентность магнонов с помощью аналога интерферометра Хэнбери Брауна — Твисса, который использует корреляции между сигналами детекторов, измеренных в разные моменты времени.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
Происшествия

Трамвай сбил двух человек в Риге

В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью

Подписчики снова бросились поздравлять ее с беременностью.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
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