Политика
Трамп отказался называть Россию врагомLenta.ru 14:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС. Глава государства рассуждал о политике Германии, раскритиковав Берлин за нежелание увеличивать военные расходы до двух процентов ВВП, согласно с взятыми ранее в НАТО обязательствами.
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Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Музыка
Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»
Обновлено в 08:42
Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Экономика
Преодоление и рывок. Когда вновь подорожает Bitcoin
Если первая криптовалюта сможет удержаться выше ценовой отметки в $5 687 долларов, то она может преодолеть показатель в $6 000, считает Омкар Годбоул.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
Лондонский «Челси» на своей арене примет «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:06
Игры
Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»
Разработчики из Pieces Interactive, помимо стандартной сюжетной кампании с поддержкой кооператива до шести игроков, создали новый режим «Тартар», где можно отбивать бесконечные волны врагов в одиночку или с друзьями.
Обновлено в 13:20
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Политика
Территориальный спор России и Эстонии оценили в посольстве РФ
Ранее News.ru писал, что старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о территориальных спорах страны с Россией.
Обновлено в 12:02
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Наука
Когерентность магнонов измерят с помощью кросс-корреляционного интерферометра
Физики из Германии, Нидерландов и Норвегии предложили измерять когерентность магнонов с помощью аналога интерферометра Хэнбери Брауна — Твисса, который использует корреляции между сигналами детекторов, измеренных в разные моменты времени.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Трамвай сбил двух человек в Риге
В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью
Подписчики снова бросились поздравлять ее с беременностью.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39