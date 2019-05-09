Политика
Трамп отказался называть Россию врагомLenta.ru вчера в 14:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС. Глава государства рассуждал о политике Германии, раскритиковав Берлин за нежелание увеличивать военные расходы до двух процентов ВВП, согласно с взятыми ранее в НАТО обязательствами.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Наука
Масштабное исследование показало, как человечество изменило планету за последние 50 лет
Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела грандиозное исследование, в котором проанализировала, как антропогенный фактор отразился на нашей планете за последние полвека.
Обновлено 07 мая в 06:29
Политика
В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США
Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 00:32
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:25
Наука
Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Обновлено 08 мая в 20:53
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Политика
На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления
Обновлено вчера в 14:38
Культура
Умер журналист Сергей Доренко
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», известный журналист Сергей Доренко умер в Москве.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Космос
Первый национальный турецкий спутник будет запущен в следующем году
Спутник связи нового поколения Türksat 5A, принадлежащий Турции, будет запущен во втором квартале 2020 года, заявил генеральный менеджер Türksat Сенк Шен 8 мая, сообщила газета Daily Sabah.
Обновлено 08 мая в 22:36
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час
Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Жуковском водитель сбил несовершеннолетнего и скрылся
Сама авария произошла на улице Дугина. Автомобиль неизвестной марки сбил несовершеннолетнего пешехода и покинул место происшествия.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека
Обновлено вчера в 17:54
Наука
У певчих птиц нашли дополнительную хромосому
У последних дополнительной хромосомы не нашлось. Ученые пришли к выводу, что это связано с тем, что певчие птицы появились на Земле позже.
Обновлено 08 мая в 11:44
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»
Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону
Обновлено вчера в 13:07
Здоровье
Тобольские врачи по-новому лечат повреждения в плечевом суставе
Тобольские травматологи из Областной больницы №3 внедрили в свою работу артроскопию плечевого сустава.
Обновлено в 00:50