Политика
Трамп отказался иметь дело с британским посломРБК 15:02
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика
Грузинские священники потребовали очистить центр Тбилиси от протестующих
Священники сами организовали акцию в ответ на марш, который не получилось провести у представителей ЛГБТ.
Обновлено в 04:46
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
Обновлено в 06:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Футбол
Набиуллин сменил «Зенит» на «Сочи»
Обновлено в 14:36
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Летевший из Москвы Boeing подал аварийный сигнал и развернулся
Самолёт подал сигнал о ЧП на борту. Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня самолёт этого же рейса уже возвращался во «Внуково».
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
На снимке актриса позирует в пиджаке на голое тело, демонстрируя стройную фигуру.
Обновлено в 10:27
Энергетика
«Транснефть» заявила о выступлении «Роснефти» в роли ее недоброжелателя
Представитель «Роснефти» выразил сожаление в связи с комментарием «Транснефти».
Обновлено в 13:23
Хоккей
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
Футбол
В «ПСЖ» сообщили о неявке Неймара на предсезонную подготовку
Напомним, что Неймар неоднократно сообщал о своем желании покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».
Обновлено в 14:18
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Обновлено в 12:26
Политика
Министр экономики ФРГ подчеркнул важность «Северного потока-2»
В интервью изданию Bild министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал, что реализация проекта «Северный поток - 2» не сделает Берлин зависимым от Москвы, а наоборот, принесет ему выгоду, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:30
Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Экономика
Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников
Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Экономика
Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Нюша с мужем отметили День семьи, любви и верности
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности.
Обновлено в 15:01
Политика
В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие
В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Культура
Шнуров стал новым ведущим «Форта Боярд»
Обновлено в 13:45
Космос
Фото дня: космическая «вишня» в цвету
Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.
Обновлено в 06:51
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Общество
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено в 11:49
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Путешествия
Все российские туристы вернулись из Грузии
Ростуризм отчитался что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину, передает ТАСС.
Обновлено в 10:05
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии.
Обновлено в 11:09
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54