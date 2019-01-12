Политика
Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в США
Трамп отчитался о снижении цен на лекарства в СШАREGNUM21:57
Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп представил ряд предложений, направленных на снижение цен на лекарства, отпускаемые по рецептам врача. Среди инициатив было предложение фармацевтическим компаниям раскрывать стоимость лекарства в рекламе.
REGNUM21:57
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Демократы разработали три законопроекта по снижению цен на лекарства в США
Фармацевтический вестник02:41
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:35, Ашберн
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Обновлено в 20:15
Космос
SpaceX проведет масштабные сокращения
Компания SpaceX намерена уволить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено в 21:41
Происшествия
В Якутске один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Якутии.
Обновлено в 21:01
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено в 22:11
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 07:03
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Культура
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Общество
В России уже продаются упаковки с девятью яйцами
Обновлено в 02:04
Спорт
Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана
Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
Обновлено в 12:17
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Бельгии погиб участник акции протеста «жёлтых жилетов»
В Бельгии во время акции протеста местных «жёлтых жилетов» в результате наезда грузового автомобиля погиб демонстрант.
Обновлено в 20:47
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже
Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Космос
Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны
В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Политика
Американского конгрессмена не пустили на заседание с пивом
Демократа Джо Каннингема, впервые избранного в конгресс США, не пустили в зал заседаний с упаковкой из шести бутылок пива.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва
Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает.
Обновлено в 14:19
Политика
Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch
Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.
Обновлено в 10:22
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:07
Общество
На птицефабрике объяснили появление в России упаковок с девятью яйцами
Обновлено в 04:52
Политика
Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой
Обновлено в 20:12
Армия и оружие
Военным могут разрешить сбивать гражданские самолеты в России
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 05:06
Спорт
Как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу
Обновлено в 15:38
Общество
В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам
По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 07:39