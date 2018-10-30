Политика

Трамп отчитался о доходах за 2018 годВедомости 19:02

Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 год составил $434,8 млн, что на 4% меньше показателя прошлого года, подсчитала The Wall Street Journal.
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Трамп взял ипотечный кредит

РИА Новости15:59

В 2018 году Дональд Трамп взял ипотечный кредит более чем на 5 миллионов долларов

Вести.Ru16:48

У Дональда Трампа нашли 14 непогашенных кредитов

Российская газета16:14

Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

РБК19:59

Трамп заработал почти полмиллиарда за 2018 год

Газета.Ru15:52

Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

ТАСС15:44

Трамп взял ипотеку

Известия16:30
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Музыка

Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала

Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Обновлено в 19:59
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Космос

Омские ученые предложили избавить космос от мусора

Специалисты Омского государственного технического университета представили новую технологию очистки околоземного пространства от космического мусора.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Футбол

Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России

После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Политика

Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес

Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Музыка

Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Стоит отметить, что о заново открывающихся перспективах на победу ее сына в музыкальном конкурсе Гульмира умалчивает.
Обновлено в 14:28
Общество

Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров

Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Авто

УАЗ выпустит удлиненный грузовик УАЗ «Профи»

По данным источника, колесная база удлиненного «Профи» выросла на 650 мм – с 3500 до 4150 мм, а бортовой кузов прибавил целый метр – теперь его длина составляет 4090 мм.
Обновлено в 06:40
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Политика

Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ

Обновлено вчера в 15:52
Политика

Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев

В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Космос

Китайский луноход сделал уникальное открытие на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии.
Обновлено в 07:55
Общество

В конце мая в Рязани пройдет большой велопарад

Мероприятие организуют в шестой раз В воскресенье, 26 мая, в Рязани пройдет городской велопарад.
Обновлено 14 мая в 08:38
Космос

В России начались испытания пайков для экипажа лунной миссии

Российские учёные завершили разработку и перешли к этапу тестирования новых продуктовых пайков для российского космического корабля "Федерация", который в ближайшем будущем должен отправиться с миссией на Луну.
Обновлено в 20:23
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Гаджеты

В Японии заканчиваются телефонные номера

Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество

Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму

Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 12:24
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Политика

Песков назвал оправданными задержания митингующих в Екатеринбурге

Обновлено в 06:01
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