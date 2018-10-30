Политика
Трамп отчитался о доходах за 2018 годВедомости 19:02
Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 год составил $434,8 млн, что на 4% меньше показателя прошлого года, подсчитала The Wall Street Journal.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:36, Ашберн
Музыка
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:20
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Космос
Омские ученые предложили избавить космос от мусора
Специалисты Омского государственного технического университета представили новую технологию очистки околоземного пространства от космического мусора.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата
Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено вчера в 21:53
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 17:08
Футбол
Президент «Урала» оценил инцидент с Ильиным в полуфинале Кубка России
После ответного матча 1/2 финала Кубка России «Урал» — «Арсенал» между футболистами Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым произошёл конфликт.
Обновлено в 15:41
Политика
Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес
Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Стоит отметить, что о заново открывающихся перспективах на победу ее сына в музыкальном конкурсе Гульмира умалчивает.
Обновлено в 14:28
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Авто
УАЗ выпустит удлиненный грузовик УАЗ «Профи»
По данным источника, колесная база удлиненного «Профи» выросла на 650 мм – с 3500 до 4150 мм, а бортовой кузов прибавил целый метр – теперь его длина составляет 4090 мм.
Обновлено в 06:40
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев
В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
Обновлено в 13:09
Космос
Китайский луноход сделал уникальное открытие на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии.
Обновлено в 07:55
Общество
В конце мая в Рязани пройдет большой велопарад
Мероприятие организуют в шестой раз В воскресенье, 26 мая, в Рязани пройдет городской велопарад.
Обновлено 14 мая в 08:38
Космос
В России начались испытания пайков для экипажа лунной миссии
Российские учёные завершили разработку и перешли к этапу тестирования новых продуктовых пайков для российского космического корабля "Федерация", который в ближайшем будущем должен отправиться с миссией на Луну.
Обновлено в 20:23
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Гаджеты
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Общество
Законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр внесен в Госдуму
Законопроект об обязательной возрастной маркировке компьютерных игр внесла в Госдуму группа членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35