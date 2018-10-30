Трамп отчитался о доходах за 2018 годВедомости 19:02

Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 год составил $434,8 млн, что на 4% меньше показателя прошлого года, подсчитала The Wall Street Journal.

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

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