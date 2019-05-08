Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млнРБК 19:59

Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн. Это следует из финансовой выписки главы государства, которую опубликовало Управление правительственной этики. В ней имеется графа «ипотечный кредит», в которой значится сумма от $5 млн до $25 млн.

Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

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