Трамп остановил удар по Ирану в последний моментLenta.ru 09:42

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. Об этом он рассказал у себя в Twitter.

Трамп остановил удар по Ирану в последний момент

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