Армия и оружие

Трамп остановил удар США по ИрануГазета.Ru 09:08

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана. "За 10 минут до удара я остановил его", - написал Трамп. По его словам, США хотели нанести удар по Ирану после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.
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Трамп раскрыл правду об остановке удара по Ирану

Газета.Ru17:05

Трамп заявил, что отдал приказ не наносить удары по Ирану за 10 минут до операции

ТАСС09:43

Как Вашингтон и Тегеран балансируют на грани военного конфликта

RT на русском12:09

Трамп признал, что за 10 минут до удара по Ирану отменил приказ

iReactor10:58

За 10 минут до атаки: что заставило Трампа отменить удар по Ирану

Вести.Ru13:45

Трамп признал, что готовился отдать приказ об ударе по Ирану

РИА Новости09:36

Трамп объяснил отмену удара по Ирану нежеланием убивать 150 человек

РБК09:27
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой женился на девушке из Казани

Обновлено в 12:03
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
Обновлено в 10:16
Политика

Обострилась обстановка в столице Грузии

Непосредственным поводом для начала протестов, как сообщается, стал тот факт, что российский депутат от КПРФ Сергей Гаврилов на заседании Ассамблеи занял место грузинского спикера.
Обновлено в 04:02
Наука

В Китае массово пускают на органы политических заключенных

Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:36
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения

Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Культура

Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»

Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Политика

Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено в 17:56
Транспорт

Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют 23 июня из-за митинга

Ранее сообщалось, что на этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика

В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию

В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.
Обновлено в 16:43
Спорт

Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые

Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54
Наука

Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока

Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
Обновлено вчера в 05:03
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Политика

Беспорядки в Грузии не пугают российских туристов

Протесты в Тбилиси на турпоток россиян в Грузию пока никаких влияний не окажут, потому что едут в Грузию в основном "индивидуалы", а сейчас и вовсе сезон прибрежных курортов, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Обновлено в 08:59
Политика

В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, комментируя запрет на полеты в Грузию, заявил, что это не наказание Грузии, Россия занимается исключительно безопасностью своих граждан.
Обновлено в 18:09
Общество

Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Спорт

Трусова научила звёздного японского фигуриста Уно своей фишке

Российская фигуристка Александра Трусова разместила в «Инстаграме» видео совместной тренировки с серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 японцем Сёма Уно.
Обновлено в 17:49
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено в 16:43
Футбол

Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки

Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Футбол

Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Обновлено в 15:05
Происшествия

Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки

Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
Обновлено в 17:31
Общество

Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub

Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Общество

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной

Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу на западе Москвы

Неизвестный в ходе конфликта устроил стрельбу из газового оружия на западе Москвы.
Обновлено в 16:58
Космос

Ученые NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами

Ученые NASA в рамках нового проекта решили оснастить готовящийся марсоход Mars-2020 колесами с шипами.
Обновлено в 05:53
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
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