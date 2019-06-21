Армия и оружие
Трамп остановил удар США по ИрануГазета.Ru 09:08
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана. "За 10 минут до удара я остановил его", - написал Трамп. По его словам, США хотели нанести удар по Ирану после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
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Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент России Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий пассажирское авиасообщение между РФ и Грузией с 8 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ о мерах по обеспечению нацбезопасности Российской Федерации от 21 июня 2019 года.
Обновлено в 14:46
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Понсе
ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Игры
В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой
Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено в 07:31
Политика
Додон заверил Медведева в желании Молдавии быть вместе с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заверил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в том, что подавляющее большинство граждан республики выступают за тесное сотрудничество с Россией.
Обновлено в 13:40
Футбол
«Зенит» разгромил «Ваккер» в контрольном матче
Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над австрийским «Ваккером» в контрольном матче на сборах в Австрии.
Обновлено в 14:40
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Общество
Швеция научит мигрантов сексу со шведками
Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено в 14:07
Политика
США продлили на год санкции против КНДР
Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Политика
Жителей Украины призвали подавать в суд на Россию
Лидер движения "Спильна справа" Александр Данилюк призвал украинцев подавать иски в суд на Россию из-за "аннексии" Крыма и войны в Донбассе.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Серпухове ребенок попал под винты катера
12-летний школьник попал под винты катера в подмосковном Серпухове. По информации РЕН ТВ, катер наехал на ребенка на р. Ока.
Обновлено в 14:45
Политика
Беглов прокомментировал видео, в котором за него собирают подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал Telegram-каналу «Mash на Мойке» видео активистов петербургского штаба Навального, на котором, по их словам, сотрудницы администрации Выборгского района заполняют подписные листы в пользу временного градоначальника.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Пожар в павильоне на рынке «Юнона» локализовали
Пожарные локализовали возгорание на рынке «Юнона» в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 14:47
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Чечне более 40 тысяч человек остались без света
Без электроснабжения оставались около 128,7 тыс. человек, в 20:03 по Москве части потребителей подано напряжение.
Обновлено в 14:29
Футбол
Александр Самедов покинул «Крылья Советов»
34-летний полузащитник Александр Самедов покинул самарскую футбольную команду "Крылья Советов".
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 14:29
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:24
Футбол
Голкипер Лодыгин заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в России
Бывший голкипер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин рассказал, где он может продолжить карьеру.
Обновлено в 13:48
Гаджеты
Xiaomi потратит порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei
Как стало известно, Xiaomi потратит еще порядка $725 млн на конкуренцию с Huawei.
Обновлено в 12:20