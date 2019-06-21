Армия и оружие

Трамп остановил удар США по ИрануГазета.Ru 09:08

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана. "За 10 минут до удара я остановил его", - написал Трамп. По его словам, США хотели нанести удар по Ирану после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.
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