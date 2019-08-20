Политика
Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в ГренландииRT на русском вчера в 21:01
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии. «Я обещаю не делать этого в Гренландии!» — написал американский лидер. Он прикрепил к сообщению отредактированную фотографию.
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Происшествия
В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
Обновлено вчера в 23:42
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье
В Москве отменили бумажную справку для детсада об отсутствии контакта ребенка с больными
Остальным детям, которые уходили на каникулы, но в зону риска не попали, справка на бумажном носителе больше не потребуется.
Обновлено в 03:04
Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Политика
Путин и Макрон встретились в старинном форте Брегансон
В понедельник, 19 августа, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретились в форте Брегансон на Лазурном берегу, чтобы провести переговоры, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Теннис
Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Интересно, что в 2017 году американка выиграла юниорский US Open. Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 02:53
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Пираты, похитившие трех россиян у берегов Камеруна, вышли на связь
В плен попали 8 из 12 членов экипажа, среди них трое россиян - мурманчанин Олег Дружинин, Николай Ружницкий из Петербурга, а так же Владимир Слепченко из Владивостока.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД
Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Американская горная бригада «штурмовала» высоту с развёрнутым флагом США
Отряду, состоявшему из четверых горных пехотинцев, предстояло не просто подняться на отвесную скалу, но и делать это с развёрнутым звёздно-полосатым флагом.
Обновлено в 02:38
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Гаджеты
В России сохраняется большой спрос на кнопочные телефоны
В России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны.
Обновлено в 00:18
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»
Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».
Обновлено в 01:31
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике
На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов
Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:59
Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Технологии
Bank of America начал подготовку к запуску криптовалютного кошелька
Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку банка Bank of America под заголовком «Многоуровневая система безопасности цифровых кошельков».
Обновлено в 03:05
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В ведомстве опровергли утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений, а не там, где чаще происходят аварии.
Обновлено в 01:13
Происшествия
СМИ сообщили о росте суммы ущерба в деле о хищениях в «Югре» в 27 раз
Соучастие в хищении 200 млрд руб. из обанкротившегося банка вменяют экс-директору московского филиала «Югры» Нине Черновой, а также бывшему главному акционеру банка Алексею Хотину и другим фигурантам дела, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:11
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36