Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии. «Я обещаю не делать этого в Гренландии!» — написал американский лидер. Он прикрепил к сообщению отредактированную фотографию.

Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии

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