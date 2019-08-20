Политика

Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в ГренландииRT на русском вчера в 21:01

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии. «Я обещаю не делать этого в Гренландии!» — написал американский лидер. Он прикрепил к сообщению отредактированную фотографию.
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