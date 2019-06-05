Политика

Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на РоссиюРИА Новости 21:39

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
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с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times
опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.
Life.ru22:04

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