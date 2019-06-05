Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на РоссиюРИА Новости 21:39

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.

Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на Россию

Происшествия Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.

Политика Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.

Происшествия Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.

Экономика Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.

Происшествия На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба» Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Происшествия 18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.

Происшествия В Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области, которое произошло 15 июня на трассе Воронеж–Луганск.

Происшествия В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.

Авто Какие машины, даже новые, не стоит покупать Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.

Армия и оружие Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.

Политика Индия ввела ввозные пошлины на американские товары Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.

Кино В Италии скончался режиссер Франко Дзеффирелли Известный режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла 15 июня на своей странице в Twitter.

Происшествия На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Общество Это настоящий конкурс красоты и милоты! Фоторепортаж E1.RU с выставки кошек в «Пассаже» Как рассказала E1.RU Елена Федоренко, руководитель клуба «Грация», который и организовал эту выставку, в зале можно встретить и кошек, которых привезли из Казахстана и Израиля.