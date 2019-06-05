Политика
Трамп опроверг утверждения об активизации США кибератак на РоссиюРИА Новости 21:39
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
Читать в источнике
Оценить243
с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.Life.ru22:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:22, Вашингтон
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным
Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 09:44
Экономика
Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы
Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Происшествия
В Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места смертельного ДТП в Воронежской области, которое произошло 15 июня на трассе Воронеж–Луганск.
Обновлено в 19:45
Футбол
«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко
Обновлено в 10:33
Наука
Исследуя гнев, ученые выяснили, что эмоции не возникают автоматически
Американские ученые заявили, что «эмоции не пассивны и не проявляются автоматически».
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками
В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.
Обновлено в 17:23
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Кино
В Италии скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Известный режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла 15 июня на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:58
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Общество
Сын Алибасова о проблемах отца: «Теряется во времени»
Обновлено в 10:12
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии
Обновлено в 21:00
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Общество
Это настоящий конкурс красоты и милоты! Фоторепортаж E1.RU с выставки кошек в «Пассаже»
Как рассказала E1.RU Елена Федоренко, руководитель клуба «Грация», который и организовал эту выставку, в зале можно встретить и кошек, которых привезли из Казахстана и Израиля.
Обновлено в 21:40
Общество
Председателем корсаковского общественного совета избрали Людмилу Иванову
Обновленный общественный совет при администрации округа собрался в Корсакове на первое заседание.
Обновлено в 18:28
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41