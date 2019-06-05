Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на РоссиюТАСС вчера в 21:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.Life.ruвчера в 22:04
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Трамп опроверг заявление NYT об активизации кибератак США на энергосистемы России
Вести.Ruвчера в 22:12
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Религия
Православные отмечают праздник Святой Троицы
Обновлено вчера в 23:58
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В Приморье произошёл крупный пожар на складе
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Общество
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Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки
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Обновлено вчера в 20:21
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Общество
Семь фактов о прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой
Факт первый: прошлые поручения исполняются Прямой диалог с губернатором начался со злободневного вопроса югорчан: транспортного.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
Политика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Политика
Myśl Polska (Польша): газовое одиночество Польши в Вышеградской четверке (Myśl Polska)
Остается ли Польша лидером экономической политики Вышеградской четверки — как минимум большой вопрос.
Обновлено в 01:05
Происшествия
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Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
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Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено вчера в 17:19
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Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма
Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
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Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
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Общество
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Пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, во время которой на чиновников были наложены фильтры, превращающие лицо в кошачью морду.
Обновлено вчера в 05:39
Музыка
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Земфира объяснила свой отказ выступить в Уфе.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие
Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 08:16
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В центре Киева прогремел мощный взрыв
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Происшествия
На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
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Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Общество
Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04