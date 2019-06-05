Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на РоссиюТАСС вчера в 21:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times
опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.
Life.ruвчера в 22:04

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Главные новости к утру 16 июня

Коммерсантъ00:00

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

ТАССвчера в 21:38

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак на Россию

РИА Новостивчера в 21:45

Трамп назвал статью NYT об активизации кибератак на Россию предательством

РБКвчера в 21:44

Трамп опроверг заявление NYT об активизации кибератак США на энергосистемы России

Вести.Ruвчера в 22:12

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

RT на русскомвчера в 21:37

Трамп отреагировал на статью NYT об усилении кибератак на Россию

Газета.Ruвчера в 21:32
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Религия

Православные отмечают праздник Святой Троицы

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Приморье произошёл крупный пожар на складе

Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в городе Артём Приморского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 19:50
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Общество

Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»

Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Культура

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено 14 июня в 19:25
Происшествия

Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке Америки

Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Такси заскочило на иномарку на проспекте Обуховской Обороны

Очевидцы сообщают о ДТП в Невском районе Петербурга. Там машина «Яндекс.Такси» заскочила прямо на иномарку.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:36
Общество

Семь фактов о прямой линии с губернатором Югры Натальей Комаровой

Факт первый: прошлые поручения исполняются Прямой диалог с губернатором начался со злободневного вопроса югорчан: транспортного.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено 14 июня в 11:22
Политика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено 14 июня в 05:47
Политика

Myśl Polska (Польша): газовое одиночество Польши в Вышеградской четверке (Myśl Polska)

Остается ли Польша лидером экономической политики Вышеградской четверки — как минимум большой вопрос.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено вчера в 09:12
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса о принадлежности Крыма

Ранее Maruv победила национальном отборе Евровидения-2019, но отказалась представлять Украину из-за неприемлемых условий контракта.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым

Обновлено вчера в 23:53
Общество

Министр превратился в кошку во время пресс-конференции

Пользователей сети позабавила трансляция пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, во время которой на чиновников были наложены фильтры, превращающие лицо в кошачью морду.
Обновлено вчера в 05:39
Музыка

Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»

Земфира объяснила свой отказ выступить в Уфе.
Обновлено вчера в 08:03
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Автоспорт

Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане

Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Общество

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
Обновлено вчера в 20:04
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