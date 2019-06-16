Политика
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на РоссиюТАСС вчера в 21:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.Life.ruвчера в 22:04
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Трамп опроверг заявление NYT об активизации кибератак США на энергосистемы России
Вести.Ruвчера в 22:12
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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