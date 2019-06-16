Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на РоссиюТАСС вчера в 21:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times
опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.
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Трамп опроверг заявление NYT об активизации кибератак США на энергосистемы России

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Трамп назвал статью NYT об активизации кибератак на Россию предательством

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RT на русскомвчера в 21:37

Трамп отреагировал на статью NYT об усилении кибератак на Россию

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

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Употребление гамбургеров и другого фастфуда способствует преждевременному старению мозга.
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