Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на РоссиюТАСС вчера в 21:38

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Авто Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.

Происшествия В Приморье произошёл крупный пожар на складе Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в городе Артём Приморского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Общество «Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.

Технологии Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.

Происшествия Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.

Политика Трамп усомнился в существовании НЛО Президент США Дональд Трамп усомнился в существовании неопознанных летающих объектов (НЛО), вопреки заявлениям американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Происшествия Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.

Общество Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.

Политика Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.

Происшествия В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.

Политика Посол России в США рассказал, как улучшить отношения двух стран Для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией в США и развивать деловые контакты, заявил посол России в США Анатолий Антонов.