с чего всё началось

Вы верите, что провальная New York Times просто рассказала историю, с утверждением, что Соединенные Штаты существенно усилили кибератаки против России. Это настоящий акт предательства со стороны некогда великой газеты, готовой на все ради истории, любой истории, даже если она вредит нашей стране...

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения газеты The New York Times об активизации кибератак США против России.

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