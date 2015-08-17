с чего всё началось

Вы верите, что провальная New York Times просто рассказала историю, с утверждением, что Соединенные Штаты существенно усилили кибератаки против России. Это настоящий акт предательства со стороны некогда великой газеты, готовой на все ради истории, любой истории, даже если она вредит нашей стране...

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

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