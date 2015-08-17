Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистемуRT на русском вчера в 21:37
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
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Вы верите, что провальная New York Times просто рассказала историю, с утверждением, что Соединенные Штаты существенно усилили кибератаки против России. Это настоящий акт предательства со стороны некогда великой газеты, готовой на все ради истории, любой истории, даже если она вредит нашей стране...
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАМосковский Комсомолец 05:33
с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.Life.ruвчера в 22:04
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