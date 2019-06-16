Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистемуRT на русском вчера в 21:37
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
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Это настоящая измена со стороны когда-то великой газеты, которая так отчаянно пытается придумать какую-то сенсацию, любую сенсацию, даже во вред собственной стране... Кроме того, это неправда. Они являются самыми настоящими трусами и врагами народа.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТК Звезда вчера в 22:05
с чего всё началось
Ранее Лайф сообщал, что газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.Life.ruвчера в 22:04
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Трамп опроверг заявление NYT об активизации кибератак США на энергосистемы России
Вести.Ruвчера в 22:12
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