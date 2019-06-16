Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистемуRT на русском вчера в 21:37

с чего всё началось

Это настоящая измена со стороны когда-то великой газеты, которая так отчаянно пытается придумать какую-то сенсацию, любую сенсацию, даже во вред собственной стране... Кроме того, это неправда. Они являются самыми настоящими трусами и врагами народа.

Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.

Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему

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Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.

Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.

Общество Чернокожий сотрудник Boeing обвинил компанию в расизме Чернокожий сотрудник американской компании Boeing Кертис Энтони пожаловался в суд после того, как на работе к нему стали относиться враждебно из-за его цвета кожи.

Музыка Алсу стала народной артисткой Башкирии В 2018 году Алсу было присвоено звание заслуженной артистки России. В 2010-м певица стала народной артисткой Татарстана, откуда она родом.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Общество Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.

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Происшествия 18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.

Политика Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и провёл встречу с предпринимателями в Мариуполе.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.

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Происшествия В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.

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